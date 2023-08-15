Голова СЗР РФ Наришкін: "Духовно здоровому человеку страшно приезжать в Европу из-за огромного количества извращений". ВIДЕО

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив про те, що в Європі з’явилось "такое количество извращений", через які "духовно и физически здоровому человеку" страшно туди їхати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова служби зовнішньої розвідки РФ розповів у своєму виступі на воєнній виставці "Армия-2023".

Нагадаємо, що сам Наришкін перебуває в санкційних списках США та країн ЄС через активну участь в анексії Криму та війні на сході України. Через це йому, зокрема, було відмовлено у в'їзді до Фінляндії в 2015 році.

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