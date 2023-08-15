Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу "Сукра Окан" у Чороному морі. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
У Міноборони РФ виправдовують зупинку судна тим, що його нібито перевіряли на наявність "заборонених вантажів".
Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Міноборони РФ заявили: нібито російські військові 13 серпня відкривали попереджувальний вогонь і піднімали в повітря гелікоптер для зупинки й огляду суховантажа "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.
Згодом InformNapalm повідомив, що МО РФ збрехало про успішний огляд судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл. Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі. В ОК "Південь" також заявили, що жодне офіційне джерело наразі не підтвердило заяви Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке прямувало в порт Ізмаїл під прапором Палау.
Україна закликає ООН та партнерів жорстко відреагувати на зупинку та огляд росіянами судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл.