Новини Відео

Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу "Сукра Окан" у Чороному морі. ВIДЕО

9 87733
Російське Міністерство оборони опублікувало відео зупинки та огляду у Чорному Морі судна "Сукра Окан" під прапором Палау, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ. 

У Міноборони РФ виправдовують зупинку судна тим, що його нібито перевіряли на наявність "заборонених вантажів". 

Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.

Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу Сукра Окан у Чороному морі 01

Також читайте: Зупинка росіянами турецького судна у Чорному морі є неприйнятною ескалацією, - Держдеп США

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Міноборони РФ заявили: нібито російські військові 13 серпня відкривали попереджувальний вогонь і піднімали в повітря гелікоптер для зупинки й огляду суховантажа "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

Згодом InformNapalm повідомив, що МО РФ збрехало про успішний огляд судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл. Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі. В ОК "Південь" також заявили, що жодне офіційне джерело наразі не підтвердило заяви Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке прямувало в порт Ізмаїл під прапором Палау.

Україна закликає ООН та партнерів жорстко відреагувати на зупинку та огляд росіянами судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл.

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Не добили українські морські дрони в свій час цього "васілія бикова", то він тепер піратить суховантажі в морі.
    Треба доробити ту справу, яку не скінчили.
  • Gary Grant
    Обычное пиратство,на которое у т.н. "цивилизованного мира" только один ответ-"озабоченность".
  • Зэлэный_Змий
    ***** вирішив, що він мало батона на альфа-турка накрошив. Докрошив трохи зверху. Шо про це скажуть прихожани церкви свідків збитого турками літака?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини