Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк: В Україні будують "УРСР 1930-х років". У нас є своя індустріалізація, розкуркулювання і трудові табори. ВIДЕО
22 392142
Бізнесмен заявив, що в Україні останнім часом підприємцям постійно "затискають гайки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів - це те, що Гетманцев робить із ФОПами вже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу: нам постійно затискають гайки. Постійно", – сказав Поперешнюк.
За його словами, у перші дні вторгнення РФ було певне покращення.
"Це була атмосфера свободи, економічної волі. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І як не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", - зазначає бізнесмен.