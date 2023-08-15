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БМП Bradley витримав пряме влучання ворожого танкового снаряда. ВIДЕО

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Бойова машина піхоти Bradley M2A2 ODS-SA витримала пряме влучання 125-мм танкового снаряда. Попри велику загрозу, американська БМП врятувала екіпаж бійців ЗСУ.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.

Машина, оснащена динамічним захистом BRAT, зупинилася, але залишилась на ходу. Всі члени екіпажу всередині – живі. Динамічний захист Bradley Reactive Armor Tiles – BRAT спеціально створений для цієї бойової машини піхоти. Він призначений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно з гранатометами та протитанковими комплексами.

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Спасибо Америке за спасенных украинцев!!!!!!!!!!!!
  • Boruh Zackelberger
    Так працює BRATська допомога. Дякуємо вам, американські BRATи!
  • Перехватчик
    Добре,що хлопці живі!
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