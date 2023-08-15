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Російський полонений про білорусів у лавах ЗС РФ: "Домой возвращаться не хотят, без войны жить не могут". ВIДЕО

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Російський військовослужбовець, взятий в полон у результаті чергової провальної спроби штурму на Авдіївському напрямку, розповів про білорусів, які воюють у лавах Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

"Встретил двух белорусов... Они продолжают воевать, хотя контракт с "Вагнером" уже закончился. Домой возвращаться не хотят, потому что без войны жить не могут. Подписали контракт с 9-м полком морской пехоты регулярной армии РФ", - розповів російський полонений.

"Водночас, режим Лукашенка продовжує запевняти всіх, що жодного білоруса у складі ЗС РФ немає", - зауважив Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    бо дома ж працювати треба а там грабувати можливо кожного пересічного...поки не завалять
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Кацап може й брехати!
    Не вірь москалеві як псові.... є вірш такий гарний.
  • pacerhard melina
    Ты так изящно обошел вниманием слово "кацапы". Да и попытка помазать всех одним дерьмом так себе. Не может украинцем называться тварь, летящая скидывать ракеты и бомбы на украинских детей, даже если она родилась в Украине от украинских родителей. Дело не в генетике, оно уже давно ментально не украинец, поэтому не нужно приписывать его позор всем украинцам. То же самое касается остальных национальностей: если 75% кацапов поддерживают своего фюрера, значит это истинные кацапы. А среди тех, кто не поддерживает как раз много представителей других, не титульных этносов мордора.
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