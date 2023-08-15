Російський полонений про білорусів у лавах ЗС РФ: "Домой возвращаться не хотят, без войны жить не могут". ВIДЕО

Російський військовослужбовець, взятий в полон у результаті чергової провальної спроби штурму на Авдіївському напрямку, розповів про білорусів, які воюють у лавах Збройних сил РФ.