Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО
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Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ці дрони допомагають знищувати ворога на Бердянському напрямку. Військові закликають донатити на виготовлення та доставку таких дронів до їх підрозділу.
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