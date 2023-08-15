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Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО

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Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, спалили БМП росіян. ВIДЕО

Ці дрони допомагають знищувати ворога на Бердянському напрямку. Військові закликають донатити на виготовлення та доставку таких дронів до їх підрозділу.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Super Gut
    "Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони"

    ***, якщо хтось не зрозумів у чому річ я повторюю: президентська бригада, яку мав би забезпечувати особисто доларовий мультимільйонер - зеленський, дякує за читачам цензору за забезпечення. Чому цю бригаду не перейменувати на Цензорівську?!!!
  • Алекс Мышкевич
    Президентський полк дякує пересічних українців...

    О часи, о нрави ..

    Сину Гетьмана Орлика, генерал-лейтенанту французької армії Григорію Орлику, його кохана дружина купила полк і утримувала його власним коштом

    нинішня "гетьманша" може купити хіба що скумбрії по 8, а сам "пан-гетьман" запиляти безкоштовний ролик на єдиний кіздафону.

    сумно, православної..😕
  • Тиамитоксам
    ......Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні".......

    .....а штож САМ перезедент не позаботился о "СВОЕЙ бригаде".......???

    ......а спільноті Цензор.НЕТ - респект!....
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