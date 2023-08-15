Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".