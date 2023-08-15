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Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 538 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія". Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів – те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці. Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони.

Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини – "медевак". Є додаткові організаційні питання – те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань.

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Тренування наших воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це теж. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира, усіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати.

Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    А знаєте чому на фронті немає жодного представника зепідрського шапіто95? Все просто - їм влада потрібна виключно для пограбунку країни, а потім для втечі з награбованим баблом закордон. Недарма, всякі потвори типу шуляк, стефанчука, копанчук та ін сховали своїх діточок призовного віку в ЄС, а не залишили в Україні. До речі, старша дочка зепідра поступила на навчання у вуз також закордон, а не в реформовану дегенератом шкарлетом вищу школу України. думайТЕ.
  • Хорунжий Сергій
    З тих двох, що на початку відео, в мене більше довіри до стоп-крану. А відео, гадаю, все одно ніхто не буде дивитися.. Я хочу до відоса з суду дожити, де півшостий відповідає на питання про розмінування і оманські договорняки.
  • Пачкуале
    Вова, а ты и твои дружбаны его, боевой опыт, имеют? Млять, эта лицемерная заваривавшаяся и залгавшаяся паскудная скотина просто смешон в своих высказываниях типа этого.
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