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Поліція Харкова мало не влаштувала ДТП, перетнувши подвійну суцільну смугу. ВIДЕО

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У Харкові правоохоронці мало не стали винуватцями аварії, порушивши правила дорожнього руху. Поліцейські, перетнувши подвійну суцільну смугу, ледь не збили вантажівку.

Відео опублікували у телеграм-каналі АНДРІЮК ONLINE, передає Цензор.НЕТ

Після того, як відео розповсюдили у соцмережах, у поліції пообіцяли здійснити розслідування.

"Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування", - повідомили на офіційному каналі Патрульної поліції Харківської області.

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Топ коментарі

  • Люба Бусько
    Там права забирати треба. Хай пішим патрулем круги нарізає.
  • Юрій Б
    завтра ми дізнаємось, що водія вантажівки оголосять злісним порушником, та оберуть запобіжний захід
  • Віктор Телецький ac6b1b3e
    а він реально Ухилянт, відчув ситуацію і філігранно ухилився від спроби йолопів на пріусі пісдтавитись..
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