Поліція Харкова мало не влаштувала ДТП, перетнувши подвійну суцільну смугу. ВIДЕО
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У Харкові правоохоронці мало не стали винуватцями аварії, порушивши правила дорожнього руху. Поліцейські, перетнувши подвійну суцільну смугу, ледь не збили вантажівку.
Відео опублікували у телеграм-каналі АНДРІЮК ONLINE, передає Цензор.НЕТ.
Після того, як відео розповсюдили у соцмережах, у поліції пообіцяли здійснити розслідування.
"Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування", - повідомили на офіційному каналі Патрульної поліції Харківської області.