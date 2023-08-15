Артисти гурту Imagine Dragons розгорнули прапор України на концерті у Польщі. ВIДЕО

На концерті у Варшаві артисти гурту Imagine Dragons підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили кілька пісень Україні.