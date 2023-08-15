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Артисти гурту Imagine Dragons розгорнули прапор України на концерті у Польщі. ВIДЕО

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На концерті у Варшаві артисти гурту Imagine Dragons підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили кілька пісень Україні.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

14-річний Сашко - герой кліпу Crushed гурту Imagine Dragons, знятого в Україні. Хлопець втратив будинок на Миколаївщині через російський обстріл.

Спускаючись зі сцени, соліст Imagine Dragons високо підняв стяг і застиг на мить у жесті солідарності з Україною.

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Топ коментарі

  • Lis Pedersen b6e739d6
    Люди... вони є Люди ❤️
    відношeння дo агресивного нападу на Україну є показникoм - або ти Людина, або ні
  • Amber
    Сьогодні У Краснодарському краї розбився військовий літак:
    загинув пілот, який воював в Україні😡
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    значить хороша група
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