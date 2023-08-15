Новини Відео • Війна

Соловйов знову погрожує Європі: "Их оружие и подготовка сильно переоценена. Они считают, что НАТО спасет их?". ВIДЕО

8 66854
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що зброя та підготовка НАТО "занадто переоцінена".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму пропагандистському шоу на росТВ.

"І підготовка НАТО, і зброя сильно переоцінена, може ми це врахуємо в наших планах? Вони чомусь вважають, що вони в будиночку, вважають, що блок НАТО їх врятує. З чого вони взяли, що їх це врятує?",- заявив пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS точними ударом знищив пускові установки росіян. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • сергей юрко
    Оно, дурное, думает, что НАТО будет воевать наземными войсками (с чем у НАТО действительно серьезные проблемы). Оно не понимает, что НАТО будет воевать самолетами, коих у них больше 10 тыс., из которых примерно 1 000 - это "невидимки" 5-го поколения
  • Алекс Мышкевич
    Маніакально-депресивний синдром 😕
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Клоун.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини