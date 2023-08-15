Соловйов знову погрожує Європі: "Их оружие и подготовка сильно переоценена. Они считают, что НАТО спасет их?". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що зброя та підготовка НАТО "занадто переоцінена".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму пропагандистському шоу на росТВ.
"І підготовка НАТО, і зброя сильно переоцінена, може ми це врахуємо в наших планах? Вони чомусь вважають, що вони в будиночку, вважають, що блок НАТО їх врятує. З чого вони взяли, що їх це врятує?",- заявив пропагандист.