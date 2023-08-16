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ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін, - CNN. ВIДЕО

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ЗСУ виявляють міни, які нагріваються за світловий день сильніше за ґрунт, за допомогою тепловізорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Той ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур. Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця.

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.

Один з бійців ЗСУ розповів таке: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", тобто гранати на інших гранатах".

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    СNN - находка для шпіона.

    то тепер кацапи будуть міни глибше закопувати та ще й листя зверху класти, щоб міни не нагрівались

    женіть журналістів у епеням з позицій! 👿
    цілішими будете
  • Светлана Конь ec23328a
    для чого світити тактику ЗСУ?
  • Urs
    эта фича с дроном с теплаком давно известна всем, секрета никакого нет. После захода солнца в течение 30-60 минут мины хорошо видны в теплак. Лететь надо на высоте 60-70 м, мины видны даже в траве, МОН, ПОМ, ТМ и т.д.

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