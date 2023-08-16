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Морпіхи 501-го батальйону знищують ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ". ВIДЕО

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Морпіхи 501-го батальйону знищили ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.

"Знищення ворожої БМП-2 з подальшим "контрольним" пострілом касетним снарядом. Серед екіпажу виявлено людину-смолоскип. На цих кадрах одне з перших застосувань FPV-дрону "RUSOREZ" підрозділом БпЛА "Грифон" 501-го окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Павло Йовенко
    Чудовий виступ, з акробатами та фаєршоу.
  • Amber
    Гарно палає москальня , йдучи до пекла 🔥🔥🔥😠
  • Владислав Сварчевський
    Бегущему данко - здоровья и жигулей!
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