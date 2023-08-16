Морпіхи 501-го батальйону знищують ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ". ВIДЕО
5 53516
Морпіхи 501-го батальйону знищили ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.
"Знищення ворожої БМП-2 з подальшим "контрольним" пострілом касетним снарядом. Серед екіпажу виявлено людину-смолоскип. На цих кадрах одне з перших застосувань FPV-дрону "RUSOREZ" підрозділом БпЛА "Грифон" 501-го окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.