Кадри роботи морських дронів СБУ "SeaBaby". ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВIДЕО
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Опубліковано кадри роботи дронів СБУ у Чорному морі.
Ексклюзивні кадри роботи морських дронів публікує Цензор.НЕТ.
Голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу. Це унікальна розробка СБУ. Їх виробляють на одному із підземних виробництв в Україні. І жодні приватні компанії не мають до цієї розробки ніякого стосунку.
Наразі Служба готує нові спецоперації у Чорному морі. "Обіцяю, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – заявив Малюк.
Раніше CNN опубліковала кадри СБУ атаки на Кримський міст: Морські дрони назвали "морський малюк".