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Росіянка про пляж в елітному районі Москви: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВIДЕО

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Росіянка обурилася присутністю великої кількості людей інших національностей на московському пляжі в елітному районі Москви Строгино.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка Москви відзняла спеціальне відео, на якому говорить про це.

"Вот что творится в Строгино. На берегу ни одной русской рожи. Я близко тут в воду не полезу - еще гонорею какую-то от этих чурок подцепишь. Их никто ж не проверяет. Бл#дь! Это ужас!", - каже вона на записі.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Сайко Костя 974ace5e
    Это называется импортозамещение 😂
  • Пачкуале
    Правильно, не лезь в воду, что бы они от тебя сифилис не подцепили. И чем ей братья не нравятся?
  • MausMike
    Так от чому москалі немиті.
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