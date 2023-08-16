Росіянка про пляж в елітному районі Москви: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВIДЕО

Росіянка обурилася присутністю великої кількості людей інших національностей на московському пляжі в елітному районі Москви Строгино.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка Москви відзняла спеціальне відео, на якому говорить про це.

"Вот что творится в Строгино. На берегу ни одной русской рожи. Я близко тут в воду не полезу - еще гонорею какую-то от этих чурок подцепишь. Их никто ж не проверяет. Бл#дь! Это ужас!", - каже вона на записі.

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