HIMARS" влучає у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б". ВIДЕО

Український розрахунок американської РСЗВ "HIMARS" поцілив у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точної атаки українських артилеристів опублікований у соцмережах.

"HIMARS" ідеально влучним ударом перетворює на вугілля і попіл російську 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами. Корегували вогонь оператори пташок підрозділу "Аратта" УДА, вони ж і зафіксували ці епічні кадри", - йдеться у коментарі до запису.

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