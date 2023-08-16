Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт: важкий штурм 59-ї бригади. ВIДЕО

Група українських воїнів із 59-ї бригади імені Якова Гандзюка спланувала штурм та захоплення ворожих позицій і почала виконувати завдання.

"Дивлюсь на екіпіровку бійців. Перевіряю таємно спорядження, наявність зброї, протитанкових засобів. До стану бійців приглядаюся. Всі мотивовані, всі готові. Завдання роз'яснені. Можливі варіанти - негативні та позитивні, розглянуті. Точки евакуації призначені. Суть завдання пояснена. Підготовка проведена. Де союзні підрозділи, де ворог - зрозуміло", - каже перед бойовим виходом командир штурмової групи з позивним "Монах".

Завдання штурмової групи - зайти на позиції ворога у лісосмузі і знищити окупантів. Ворог чекає штурму.

Детально про дії українських воїнів та перебіг бою у новому ексклюзивному матеріалі на каналі "Бутусов плюс".

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