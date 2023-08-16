Момент збиття дрона Shahed під час атаки росіян на Одеську область. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили один із дронів-камікадзе Shahed, якими вночі 16 серпня Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

Відео бойової роботи оприлюднила у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

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На відео знято момент ураження дрона, по якому вели вогонь із кількох одиниць стрілецької зброї.

"А що він світить – падає?" – запитав один із бійців після стрілянини.

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