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Момент збиття дрона Shahed під час атаки росіян на Одеську область. ВIДЕО

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Українські прикордонники знищили один із дронів-камікадзе Shahed, якими вночі 16 серпня Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

Відео бойової роботи оприлюднила у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

На відео знято момент ураження дрона, по якому вели вогонь із кількох одиниць стрілецької зброї.

"А що він світить – падає?" – запитав один із бійців після стрілянини.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    +💯!

    "Портова структура Одеси..."
    "Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів

    То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿

    при Пороху зробили:
    Нептун,
    Стугну,
    Вільху,
    Богдану...

    зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22

    Україні потрібен Порох !
  • MsSkifia f873ab28
    Хлопці, дорогі, дорогесенькі, дякую.
  • Энди Мир
    Хто цим буде займатись? Яйцекрад ? На цій мєлочі "нє прібахлітца" для правнуків,так що якось через весільних волонтерів вирішуйте ці питання.
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