Дрон, куплений за кошти читачів Цензор.НЕТ, влучає у бетонний бліндаж та "трьохсотить" двох окупантів. ВIДЕО
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Пілот ОПБ Ім. Б. Хмельницького наніс вдале ураження по бетонному бліндажу FPV-дроном "Дикі Шершні", що був куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ. В результаті два окупанти отримали поранення, ворожа піхота відійшла і наші бійці захопили цю позицію.
Ваші інвестиції в FPV-дрони "Дикі Шершні" працюють. На відео ви бачите результат.
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