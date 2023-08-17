Штурмова група зачищає будівлі у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку: "В підвалі наших нема?! Контроль! ВОГів туди насипте! ". ВIДЕО

Група українських піхотинців зачистила частину будівель у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом штурмових дій українських воїнів опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою, що встановлена на амуніції одного із бійців.

"В селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку йде зачистка будівель", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.

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