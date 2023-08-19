Українські воїни влучно відпрацювали по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів. ВIДЕО
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Збройні сили продовжують стримувати наступ окупантів на Куп’янському напрямку. Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади прицільно нищить ворога.
Відео ефективної роботи наших захисників показав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади Збройних сил України влучно відпрацювала по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.