Міжнародні та українські організації зголосилися надати допомогу чернігівцям, житло яких постраждало внаслідок російського обстрілу, - в.о. мера Ломако. ВIДЕО

Росіяни нанесли удар по центру Чернігова, де завжди багато людей. Крім того, у розташованій поряд православній церкві, щойно закінчилася служба з нагоди дня Преображення Господнього. В результаті російського удару постраждали 117 людей, з них 7 померли.

Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні, в день Преображення Господнього, нелюди вдарили по центру Чернігова. Ракетою.

По центру міста, де завжди багато людей. Поряд парк, де гуляють діти, літні майданчики, православна церква, в якій щойно закінчилася служба…

Постраждало 117 людей. З них, на жаль, 7 загинуло. Серед них шестирічна дівчинка.

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Вже за кілька хвилин після вибуху всі служби були на місці. Рятували людей та ліквідовували наслідки. Медики в лікарнях продовжують допомагати важким пораненим.

Я дякую кожному і кожній за вашу працю. Також дякую міжнародним та українським організаціям, які зголосилися спільно з комунальними підприємствами надати допомогу чернігівцям, житло яких постраждало внаслідок вибухів. Про це повідомимо окремо.

Цей удар - велика трагедія для Чернігова. Це черговий військовий злочин росії проти України.

Кров всіх невинних дітей та людей на руках росіі. Ми цього не пробачимо. Ніколи.

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Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19-21 серпня.

Царство небесне загиблим, співчуття рідним", - розповів він.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.