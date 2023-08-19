Міжнародні та українські організації зголосилися надати допомогу чернігівцям, житло яких постраждало внаслідок російського обстрілу, - в.о. мера Ломако. ВIДЕО
Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, в день Преображення Господнього, нелюди вдарили по центру Чернігова. Ракетою.
По центру міста, де завжди багато людей. Поряд парк, де гуляють діти, літні майданчики, православна церква, в якій щойно закінчилася служба…
Постраждало 117 людей. З них, на жаль, 7 загинуло. Серед них шестирічна дівчинка.
Вже за кілька хвилин після вибуху всі служби були на місці. Рятували людей та ліквідовували наслідки. Медики в лікарнях продовжують допомагати важким пораненим.
Я дякую кожному і кожній за вашу працю. Також дякую міжнародним та українським організаціям, які зголосилися спільно з комунальними підприємствами надати допомогу чернігівцям, житло яких постраждало внаслідок вибухів. Про це повідомимо окремо.
Цей удар - велика трагедія для Чернігова. Це черговий військовий злочин росії проти України.
Кров всіх невинних дітей та людей на руках росіі. Ми цього не пробачимо. Ніколи.
Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19-21 серпня.
Царство небесне загиблим, співчуття рідним", - розповів він.
Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.