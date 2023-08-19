FPV-дрон "Диких Шершнів", придбаний за кошти читачів Цензор.НЕТ, знищує російську машину мінування. ВIДЕО

FPV-дрон підрозділу "Дикі Шершні", який був виготовлений за кошти читачів Цензор.НЕТ. знищує машину мінування росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що FPV-дрон "Диких Шершнів" з підрозділу Президентської бригади ім. Б.Хмельницького спалив російську машину мінування.

Схоже, що машина уже була пошкоджена і тому оператор вирішив працювати не як камікадзе, а як бомбер завдяки встановленій системі скиду. Це дозволило знищити ціль і зберегти дрон.

FPV-дрони "Дикі Шершні" виготовляються за кошти читачів Цензор.НЕТ. Дякуємо всім, хто долучаєьтся до зборів.

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