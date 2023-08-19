FPV-дрон "Диких Шершнів", придбаний за кошти читачів Цензор.НЕТ, знищує російську машину мінування. ВIДЕО
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FPV-дрон підрозділу "Дикі Шершні", який був виготовлений за кошти читачів Цензор.НЕТ. знищує машину мінування росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що FPV-дрон "Диких Шершнів" з підрозділу Президентської бригади ім. Б.Хмельницького спалив російську машину мінування.
Схоже, що машина уже була пошкоджена і тому оператор вирішив працювати не як камікадзе, а як бомбер завдяки встановленій системі скиду. Це дозволило знищити ціль і зберегти дрон.
FPV-дрони "Дикі Шершні" виготовляються за кошти читачів Цензор.НЕТ. Дякуємо всім, хто долучаєьтся до зборів.