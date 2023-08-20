Лідери держав та міжнародних організацій засудили черговий підлий російський удар по Чернігову, - Зеленський. ВIДЕО

Вночі 20 серпня президент України звернувся із традиційним відеозверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні різні лідери, представники держав і міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка, звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. В свято Преображення Господнього – православне свято.

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Рятувальну операцію загалом проводили 140 людей. Медики, "екстренка", військові, місцева влада. Усі допомагали. Дякую кожному й кожній, хто рятував життя дітям, дорослим – усім.

І особливо відзначу фельдшерів "екстренки" Людмилу Копиш і Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка. Вдячний вам усім! І я впевнений: наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей! Слава Україні!"

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