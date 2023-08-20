Вагнерівець із посмішкою зізнався у страті польського добровольця: "Сказал ему встать на колени и расстрелял в голову". ВIДЕО

Михайло Антипов в Росії був засуджений за вбивство двох людей. Не досидівши 3 з половиною роки, він уклав контракт із ПВК "Вагнер" і подався на війну. З посмішкою росіянин розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця.