Вагнерівець із посмішкою зізнався у страті польського добровольця: "Сказал ему встать на колени и расстрелял в голову". ВIДЕО
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Михайло Антипов в Росії був засуджений за вбивство двох людей. Не досидівши 3 з половиною роки, він уклав контракт із ПВК "Вагнер" і подався на війну. З посмішкою росіянин розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця.
Фрагмент його зізнань опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
"Пацан довго не думав. Сказав йому "на коліна" і розстріляв в голову. Ну, і ми пішли далі. Я вважаю, для чого їх у полон брати? Це ж війна", - заявив вагнерівець.