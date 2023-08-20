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Вагнерівець із посмішкою зізнався у страті польського добровольця: "Сказал ему встать на колени и расстрелял в голову". ВIДЕО

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Михайло Антипов в Росії був засуджений за вбивство двох людей. Не досидівши 3 з половиною роки, він уклав контракт із ПВК "Вагнер" і подався на війну. З посмішкою росіянин розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця.

Фрагмент його зізнань опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Пацан довго не думав. Сказав йому "на коліна" і розстріляв в голову. Ну, і ми пішли далі. Я вважаю, для чого їх у полон брати? Це ж війна", - заявив вагнерівець.

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Пліснява людська.
  • Rokas Fund fa75f870
    Дело чести отловить и уничтожить эту мразь!
  • Іван Динисюк
    Порядні зеки? Це як набожні повії.
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