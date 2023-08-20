Воїни ЗСУ керованими авіаційними бомбами уразили місце розташування окупантів. ВIДЕО
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Наші бійці під Авдіївкою, імовірно керованими авіаційними бомбами JDAM, уразили місце розташування окупантів, в якому базувався штурмовий батальйон РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Спочатку у мережі з'явилося відео моменту самого удару, згодом же російські z-канали підтвердили інформацію, опублікувавши кадри наслідків атаки.
За попередніми даними, в будівлі розташовувалися мобілізовані з Сибіру.