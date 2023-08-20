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Воїни ЗСУ керованими авіаційними бомбами уразили місце розташування окупантів. ВIДЕО

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Наші бійці під Авдіївкою, імовірно керованими авіаційними бомбами JDAM, уразили місце розташування окупантів, в якому базувався штурмовий батальйон РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Спочатку у мережі з'явилося відео моменту самого удару, згодом же російські z-канали підтвердили інформацію, опублікувавши кадри наслідків атаки.

За попередніми даними, в будівлі розташовувалися мобілізовані з Сибіру.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Ті підари,як щури по підвалах сиділи,але і там їх заїбашили наші доблесні ЗСУ.
  • Vik Tor 98802600
    а чому через годину ще раз на вжарили? орків там стало більше раза в три.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота-виконавцям респект...
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