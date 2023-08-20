Бійці ССО знищили дві САУ окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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На Бахмутському напрямку оператори ССО виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм. та самохідну гармату (203 мм.) 2С7 "Піон" модернізований, які працювали по позиціях Збройних Сил України.
Воїни 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго продовжують виявляти та знищувати ворожу техніку, йдеться в повідомленні на сторінці полку в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Спецпризначенці скорегували артилерію Сил оборони по цілях. Після того, як артилерія відпрацювала, РЕР (радіоелектронна розвідка) Сил оборони перехопила радіообмін окупантів, у якому йшлось про втрати живої сили вбитими та пораненими.