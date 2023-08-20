Бійці ССО знищили дві САУ окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку оператори ССО виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм. та самохідну гармату (203 мм.) 2С7 "Піон" модернізований, які працювали по позиціях Збройних Сил України.

Воїни 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго продовжують виявляти та знищувати ворожу техніку, йдеться в повідомленні на сторінці полку в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпризначенці скорегували артилерію Сил оборони по цілях. Після того, як артилерія відпрацювала, РЕР (радіоелектронна розвідка) Сил оборони перехопила радіообмін окупантів, у якому йшлось про втрати живої сили вбитими та пораненими.

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