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У Бурятії прорвало дамбу, рух поїздів по Байкало-Амурській магістралі зупинили. ВIДЕО

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У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі, через що рух потягів тимчасово зупинили.

При цьому глава Бурятії Олексій Циденов запевняє, що населені пункти через повінь нібито поки не постраждали, інформує Цензор.НЕТ. 

Відео наслідків прориву дамби публікують у місцевих телеграм-каналах.

"Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці", - повідомив Олексій Циденов.

До ліквідації наслідків підтоплення залучили 120 осіб та 24 одиниці техніки. Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт - 26 серпня.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Бандерівську річку Холодну - за успішне проведення диверсії в тилу ворога нагородити орденом Ярослава Мудрого...
  • Мирон Боднар
    О !!! БАМкнуло. Як не срачка, то пердячка. То луна-25 "сіла" на Місяць, то ... Недарма кажуть, що Бог падлу мітить.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Бог Каховську воду повернув рашистським варварам .Це по чаток .
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