У Бурятії прорвало дамбу, рух поїздів по Байкало-Амурській магістралі зупинили. ВIДЕО
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У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі, через що рух потягів тимчасово зупинили.
При цьому глава Бурятії Олексій Циденов запевняє, що населені пункти через повінь нібито поки не постраждали, інформує Цензор.НЕТ.
Відео наслідків прориву дамби публікують у місцевих телеграм-каналах.
"Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці", - повідомив Олексій Циденов.
До ліквідації наслідків підтоплення залучили 120 осіб та 24 одиниці техніки. Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт - 26 серпня.