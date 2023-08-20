У Бурятії прорвало дамбу, рух поїздів по Байкало-Амурській магістралі зупинили. ВIДЕО

У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі, через що рух потягів тимчасово зупинили.