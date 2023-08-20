Новини Відео • Війна

Кадиров погрожує новою війною проти інших країн: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВIДЕО

25 975159
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що після війни в Україні його війська "підуть далі". За словами Кадирова йдеться про країни, які "образили Коран".

Рамзан Кадиров сказав, що на Україні російські війська не будуть зупинятися, а підуть на країни Європи, передає Цензор.НЕТ.

"100% ми переможемо. Я впевнений. Ми з Україною покінчимо і далі підемо - у ті країни, де ображали та ображають священний Коран", - заявив він.

Також дивіться: Українські військові "накрили" позиції окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Володимир Затилюк
    ****** на комірець Дирова!🤬
  • Олег Квиташ
  • Евгений Magirus
    Что-то сдал, дон. Одышка, дон. Видать здоровье, дон, плохое поди, дон... Такой винегрет в рашке: Коран, церковь, царь, Сталин
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини