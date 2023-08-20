Кадиров погрожує новою війною проти інших країн: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВIДЕО
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Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що після війни в Україні його війська "підуть далі". За словами Кадирова йдеться про країни, які "образили Коран".
Рамзан Кадиров сказав, що на Україні російські війська не будуть зупинятися, а підуть на країни Європи, передає Цензор.НЕТ.
"100% ми переможемо. Я впевнений. Ми з Україною покінчимо і далі підемо - у ті країни, де ображали та ображають священний Коран", - заявив він.