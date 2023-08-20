Частина конструкцій повністю пішла під воду: який вигляд має Каховська ГЕС. ВIДЕО

Внаслідок вчиненого росіянами теракту на Каховській ГЕС зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.