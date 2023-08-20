Новини Відео

Частина конструкцій повністю пішла під воду: який вигляд має Каховська ГЕС. ВIДЕО

14 61719
Внаслідок вчиненого росіянами теракту на Каховській ГЕС зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.

На опублікованих у мережі кадрах видно зруйновану водозливну греблю. Окремі конструкції повністю пішли під воду, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Клименко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Якби не розміновували Чонгар, то каховська ГЕС досі була б ціла.
  • Markus e8049a1f
    Средневековые дикари повторили через 80 лет катастрофу Днепропетровской ГЭС ,чтобы остановить гитлеровский вермахт в наступлений ,а погибло (затопили-и утопили)около 100.000 украинских жителей . И теперь опять, произвели подрыв Каховской ГЭС. Дикари и есть дикари и никакого прогреса .
  • Святослав Якимчук
    Пояснюю для пана Павла: гідроелектростанції, хоча це і стара технологія, доцільно будувати в слабозаселених місцях, башано в гірських, таких наприклад, як в кацапів в Сибіру, а не так, як зробили комуняки і затопили багато сіл. Зараз весь світ переходить на зелену енергетику: сонячні електростанції, вітрові та компактні атомні, а ми будемо по старинці - будувати гідростанції в щільнозаселених землях. Може тоді на вози пересядем чи за мамонтами почнем бігати, бо так наші пращурим робили. Ви кажете: "з більшим ККД", а наскільки більшим - на 3%, і що це Вам дасть? Ви прораховували, чи так як в нас вміють - "НА ОКО"?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини