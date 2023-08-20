Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на запитання про готовність України до територіальних поступок, запропонувавши обміняти Бєлгород на членство в НАТО.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ

"Обмін територій? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що при перемовинах із Данією про передачу винищувачів F-16 сторони не обговорювали, чи можна буде завдавати ударів по території Росії.

"Для нас головне - це звільнити наші території. Наша конкретна місія - захистити себе. Ми ж не росіяни, нам потрібна українська земля", - зауважив Зеленський.

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