У Сумах хлопчик зголосився допомагати військовим: "Я відкриваю ворота до військкомату. У мене форма є і автомат навчальний. Ну, не справжній мені ж давати". ВIДЕО

У Сумах маленький хлопчик добровільно зголосився допомагати військовим у тамтешньому центрі комплектації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, маленькому воїнові, який справно виконує свої обов'язки, вже видали форму і навчальний автомат.

"Я відкриваю ворота, охороняю ворота до військкомату. Спочатку у мене тільки кепка та шорти були військові, а тепер у мене вся форма є. А потім мені автомат дали. Хоч він і навчальний, але ж не справжній мені давати", - розповідає маленький захисник про службу.

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