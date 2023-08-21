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У Сумах хлопчик зголосився допомагати військовим: "Я відкриваю ворота до військкомату. У мене форма є і автомат навчальний. Ну, не справжній мені ж давати". ВIДЕО

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У Сумах маленький хлопчик добровільно зголосився допомагати військовим у тамтешньому центрі комплектації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, маленькому воїнові, який справно виконує свої обов'язки, вже видали форму і навчальний автомат.

"Я відкриваю ворота, охороняю ворота до військкомату. Спочатку у мене тільки кепка та шорти були військові, а тепер у мене вся форма є. А потім мені автомат дали. Хоч він і навчальний, але ж не справжній мені давати", - розповідає маленький захисник про службу.

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Топ коментарі

  • Люба Бусько
    Спочатку зробили все щоб довіра до ТЦК впала в ноль а зараз героїчно пробують її підняти.
  • Люба Бусько
    Значить вистава вдала.
  • Viktor Lisenko
    а мое внимание больше на этого хлопчика, он молодец!
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