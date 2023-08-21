Дрони-камікадзе знищують окупантів та їхній опорний пункт: "Триста" стают тяжелыми. Я один на ходу. Птички бьют! Где помощь!?". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий опорний пункт за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки рою безпілотників бійці опублікували у соцмережах. Окрім того, українські воїни перехопили радіоперемовини російських командирів, які віддавали накази під час цієї атаки.

"Прекрасні кадри знищення російського опорного пункту підрозділом аеророзвідки Erebus Group. Військові РФ влаштували "берлогу", яку разом із особовим складом накрив рій наших дронів-камікадзе. Особливої цінності цим кадрам надає перехоплення ворожих радіоперемовин, які в реальному часі супроводжують відео. Командири окупантів були приголомшені тим, що відбувалося та обіцяли надати допомогу пораненим лише на словах, а на ділі побоялися відправити за ними навіть погану "буханку". Після чудової роботи наші воїни зайняли цю позицію", - йдеться у коментарі до відео.

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