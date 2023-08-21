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Дрони-камікадзе знищують окупантів та їхній опорний пункт: "Триста" стают тяжелыми. Я один на ходу. Птички бьют! Где помощь!?". ВIДЕО

12 11315
Українські воїни знищили ворожий опорний пункт за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки рою безпілотників бійці опублікували у соцмережах. Окрім того, українські воїни перехопили радіоперемовини російських командирів, які віддавали накази під час цієї атаки.

"Прекрасні кадри знищення російського опорного пункту підрозділом аеророзвідки Erebus Group. Військові РФ влаштували "берлогу", яку разом із особовим складом накрив рій наших дронів-камікадзе. Особливої цінності цим кадрам надає перехоплення ворожих радіоперемовин, які в реальному часі супроводжують відео. Командири окупантів були приголомшені тим, що відбувалося та обіцяли надати допомогу пораненим лише на словах, а на ділі побоялися відправити за ними навіть погану "буханку". Після чудової роботи наші воїни зайняли цю позицію", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Красівоє )
  • Псамметих II
    Жил бы ваня в своем саратове, бухал бы, бил жену и давал подзатыльники своему сыну и гордился бы величием страны- но ванька дурак захотелось ему величия еще больше.
  • Red_Sky_On
    Гарна робота. Це відео зайвий раз показує важливість збільшення обсягів поставок дронів нашим захисникам!
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