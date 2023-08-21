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У Ростові-на-Дону пролунав вибух: Губернатор заявив про "перехід літака на надзвук". ВIДЕО (оновлено)

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У російському Ростові-на-Дону повідомляють про вибух.

Про це повідомляє видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Місцеві кажуть, що від вибуху "захитався будинок".

Також у мережі публікують відео, на якому чути звук вибуху.

Пізніше губернатор Василь Голубєв прокоментував інцидент: "У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій".

У Ростові-на-Дону пролунав вибух: Губернатор заявив про перехід літака на надзвук 01

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Топ коментарі

  • Хорунжий Сергій
    У 80-их там совкову "службу" проходив- у штабі на вузлі зв'язку. Туди й.бніть, будь ласка- і центр міста, і там зараз ті, що на нас планують операції, сидять. "Будьонновскій" проспект, ага. І взагалі, Ростов- законна і часто відвідувана ціль давно повинна бути.
  • Boruh Zackelberger
    В ростові на бздону там якийсь центр прийняття рішень, в якому шойга і путлєр фоткаються іноді і який гавнеровці захоплювали (там здається танк щє застряг).

    Цікаво.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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