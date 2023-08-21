У Ростові-на-Дону пролунав вибух: Губернатор заявив про "перехід літака на надзвук". ВIДЕО (оновлено)

У російському Ростові-на-Дону повідомляють про вибух.

Про це повідомляє видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Місцеві кажуть, що від вибуху "захитався будинок".

Також у мережі публікують відео, на якому чути звук вибуху.

Пізніше губернатор Василь Голубєв прокоментував інцидент: "У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій".

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