Українські військові з 47 ОМБр про деталі операції зі встановлення прапора України на школі у Роботиному. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" розповіли деталі операції зі встановлення прапора України на школі у Роботиному Запорізької області.

Відповідне відео з подробицями боїв за селище та кадрами встановлення прапора опубліковано на Facebook-сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ця задача виглядала для нас як щось особливе, тому ми дуже хвилювались, дуже готувались і всі працювали на максимум концентрації, максимум уваги, максимум адреналіну. Це прям був особливий день. З нічниками, з теплаками, розвідка крута, підготовка, слухали чи нема дронів, дуже уважно слухали куди працює арта, чекали на слушний момент", - розповідає боєць з позивним Аркуш.

Також українські військові розповіли, що для них є дуже важливою підтримка з боку цивільного населення. Іноді їм її не вистачає.

"Треба зчепити зуби, зробити висновки та працювати далі, бо війна ще не закінчилася", – каже військовий з позивним Тренер.

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