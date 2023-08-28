Знищення ворожої позиції окупантів FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО
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Аеророзвідники 3-го батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького з FPV-дронів "Дикі Шершні" ліквідували російських окупантів.
На відео пілот влучив у бліндаж окупантів, після чого відбулось загорання і детонація боєкомплекту, повідомляє Цензор.НЕТ.
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