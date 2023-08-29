Автобус з українцями потрапив у ДТП у Румунії, постраждало 12 осіб. ВIДЕО

28 серпня у румунському місті Неводар сталася ДТП за участю автобусу з українцями. Повідомляють про 12 постраждалих, серед них 2 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За даними ЗМІ, у салоні перебувало приблизно 40 пасажирів.

Автобус виїхав з Бухареста і прямував до Одеси, і зачепив обмежувач висоти.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Автобус з українськими туристами потрапив у ДТП на півночі Італії: 15 осіб постраждали

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.