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Автобус з українцями потрапив у ДТП у Румунії, постраждало 12 осіб. ВIДЕО

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Автобус з українцями потрапив у ДТП у Румунії, постраждало 12 осіб. ВIДЕО
28 серпня у румунському місті Неводар сталася ДТП за участю автобусу з українцями. Повідомляють про 12 постраждалих, серед них 2 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За даними ЗМІ, у салоні перебувало приблизно 40 пасажирів.

Автобус виїхав з Бухареста і прямував до Одеси, і зачепив обмежувач висоти.

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

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На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.

Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    З водіями. Перевізники може й норм. Людський фактор - досвідчені пішли воювати, їх заменили ті, хто не підлягає призову й без відповідного досвіду.

    Я, наприклад, в свій час водія винаймала - то був бувший далекобійник. Досвід по Україні-Європі величезний. Причому винаймала свідомо.
  • Алекс Скела
    Дивно, шо не про Резнікова!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Колись була подібна історія з французьким автобусом. Але зараз, через кілька років, карти Гугл точно покажуть куди твоє і па ло не влазить. У яку дірку. Якась херня просто з нічого, а люди постраждали.
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