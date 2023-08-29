Пілот вертольота Мі-24П атакує позиції окупантів ракетами Hydra-70 виробництва США з пускових установок М261. ВIДЕО

Пілот бойового вертольота Мі-24П зафільмував застосування американських ракет Hydra-70 по ворожим позиціям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового використання американських набоїв опублікований у соцмережах.

"Відео з кабіни та безпосередньо борту бойового гелікоптера Мі-24П, що виходить на ударну позицію та веде вогонь підтримки авіаційними ракетами Hydra-70 виробництва США з пускових установок М261, допомагаючи таким чином наступаючим сухопутним підрозділам. Працює на малих висотах 18-та бригада армійської авіації", - йдеться у коментарі до відео.

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Hydra 70 - американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Виробляється компанією General Dynamics. НАР "Hydra-70" призначена для знищення техніки і живої сили противника.

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