Рідних загиблих воїнів не пускають на Михайлівську площу, територію очепили, пропуск здійснюють за списком: Не дали навіть покласти квіти. ВIДЕО
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Рідних полеглих воїнів у День пам’яті захисників України не пускають на територію Михайлівської площі, вони не можуть навіть покласти квіти до Стіни пам’яті героїв.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла мати загиблого захисника.
"Родини в очіпленні стояли і не пускали нас. З 8 ранку вигнали всіх з території Михайлівської площі і не пускали родини покласти квіти. У них списки запрошених та вибраних. Прямий ефір у них тут був. Стільчики з підписами імен, кому можна бути, а кому не можна", - розповіла вона.
Наразі Михайлівську площу оточили правоохоронці. Пускають лише за списком.