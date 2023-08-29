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Рідних загиблих воїнів не пускають на Михайлівську площу, територію очепили, пропуск здійснюють за списком: Не дали навіть покласти квіти. ВIДЕО

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Рідних полеглих воїнів у День пам’яті захисників України не пускають на територію Михайлівської площі, вони не можуть навіть покласти квіти до Стіни пам’яті героїв.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла мати загиблого захисника.

"Родини в очіпленні стояли і не пускали нас. З 8 ранку вигнали всіх з території Михайлівської площі і не пускали родини покласти квіти. У них списки запрошених та вибраних. Прямий ефір у них тут був. Стільчики з підписами імен, кому можна бути, а кому не можна", - розповіла вона.

Наразі Михайлівську площу оточили правоохоронці. Пускають лише за списком.

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    черговий зе маразм і дибілзм ...
  • Светлана Круп
    Та це ж путінізм, як на кацапщині. Дожилися!
  • vuiko dobrui
    а що ще можуть придумати нащадки, вилупки комуняк та нквдистів ??? бачили очі в 2019 році що купували - тепер їжте і не обляпайтеся !!! нажаль !!!

    "Російська пропаганда в серіалі Слуга народу. Европу - в ж@пу! "Добрі росіяни" рятують львівських шахтарів попри заборони злих галицьких бандерівців.


    Іван Сімочкін: Я нарешті знайшов цей епізод! Це третій сезон Слуги народу. Україна вже давно розвалилася (!) на десяток дрібних "незалежних" шматочків. І тут у Львові, в "Галицькому королівстві" (ппц, "королівстві"! - це ж треба таке виковиряти!) трапляється аварія на шахті. В шахті під завалами залишаються шахтарі, там ось-ось вибухне метан, рахунок йде на години, треба термінова допомога з-за кордону. І тут на поверхні біля шахти стикаються шахтарі і злобний галицький бандерівський спецназ. Бандерівець в береті волає: "Викликай поляків!" Лідер шахтарів йому каже, що у поляків нема такого обладнання. А в кого є? В незалежній Донеччині, відповідає шахтар, треба до них звернутися. І злий бандерівець ричить, що ніхто до донецьких звертатися не буде, викликай американців, китайців! Шахтар наполягає, що врятувати можуть тільки донецькі. Галицькі звірюки-спецпризначенці забороняють, протистояння загострюється. І тут - тадам! - в чарівних променях зʼявляються російські рятувальники з Донбасу! Шахтарі рішуче витісняють злобних галицьких спецпризначинців, а добрий благородний рятувальник чистою російською мовою каже: "Какая концентрація метана? Сколько там людєй?" І наказує своїй чарівній команді: "Проізвєсті разведку. За работу. Вперррьод!" І під переможню музику росіяни рятують львівських шахтарів. Наступний план - Зеленський в кабінеті радісно зітхає, у всіх на очах сльози, коментатори "новин" в зомбоящику закріплюють ефект - кажуть про "протягнуту руку допомоги" і про "поєднання братських народів" попри перешкоди нацистських гадів. Всім все подобається?"
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