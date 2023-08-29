Росіянка, яка втекла із РФ до Ташкенту, "вчить" узбеків правильно святкувати весілля: "Г#ндоны, бл#дь! На все, бл#дь, дома орут! Здесь ребенок спит!". ВIДЕО

Росіянка, яка втекла з Росії до Узбекистану, накинулася на музик під час традиційного святкування весілля в Ташкенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому громадянка РФ "вчить" узбеків правильно святкувати весілля, опублікований у соцмережах. Судячи з усього причиною обурення росіянки стала музика, яка заважала "ребенку спать".

"Дружба народів у виконанні росіянки та мешканців Ташкенту, які святкують весілля. За словами місцевих, дамочка - релокантка із Росії. Під час традиційного заходу вона накинулася на музик, які супроводжували нареченого. Ну, а далі - крик, мат та інша la democratización від пацифістки із Росії", - йдеться в коментарі до відео.

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