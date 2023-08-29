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Росіянка, яка втекла із РФ до Ташкенту, "вчить" узбеків правильно святкувати весілля: "Г#ндоны, бл#дь! На все, бл#дь, дома орут! Здесь ребенок спит!". ВIДЕО

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Росіянка, яка втекла з Росії до Узбекистану, накинулася на музик під час традиційного святкування весілля в Ташкенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому громадянка РФ "вчить" узбеків правильно святкувати весілля, опублікований у соцмережах. Судячи з усього причиною обурення росіянки стала музика, яка заважала "ребенку спать".

"Дружба народів у виконанні росіянки та мешканців Ташкенту, які святкують весілля. За словами місцевих, дамочка - релокантка із Росії. Під час традиційного заходу вона накинулася на музик, які супроводжували нареченого. Ну, а далі - крик, мат та інша la democratización від пацифістки із Росії", - йдеться в коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    А вдома добре, кадирівці весілля гуляють - так тихо, так чемно. Повертайся додому.
  • untrollable
    папік рімський пустив би сльозу умілєнія
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Закрой окна, и пусть спит. Какие нежные, бл... На своих вонючих болотах будешь командовать, уё**ще.
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