Пам’яті пілота Андрія Пільщикова: Juice за штурвалом МіГ-29 знищує ворожий БПЛА "Орлан". ВIДЕО
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У мережі опубліковане архівне відео, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського пілота Андрія Пільщикова (Juice), який загинув в авіатрощі у небі над Житомирщиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український пілот за штурвалом літака МіГ-29 знищує ворожий БПЛА "Орлан".
Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.
Пізніше стали відомі імена пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, які загинули 25 серпня у небі над Житомирщиною. Це Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.