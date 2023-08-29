Пам’яті пілота Андрія Пільщикова: Juice за штурвалом МіГ-29 знищує ворожий БПЛА "Орлан". ВIДЕО

У мережі опубліковане архівне відео, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського пілота Андрія Пільщикова (Juice), який загинув в авіатрощі у небі над Житомирщиною.