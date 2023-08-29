РСЗВ "HIMARS" знищує російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою РСЗВ "HIMARS" знищили російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент успішної атаки українських артилеристів опублікований у соцмережах.

"Російський військовий КамАЗ, який потрапив під пильне око українських аеророзвідників із підрозділу Flying Skull, "випадково" вивів нашу пташку на дорогий подарунок - комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" не дуже вміло захований під деревами. Приліт від РСЗВ "HIMARS" не змусив довго чекати - важливий російський комплекс знищений разом з екіпажем", - йдеться у коментарі до відео.

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