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Бійці 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого знищили дроном-камікадзе ворожу САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

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Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 "Мста-С".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків", - йдеться в коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Alessandro Moretti
    Повага 🙌
  • Яр Холодний
    Оце чітко видно, що гарно "впиндюрили"!!!
  • Василий СПРУТ
    Круть
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