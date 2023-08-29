Бійці 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого знищили дроном-камікадзе ворожу САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО
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Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 "Мста-С".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.
"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків", - йдеться в коментарі до відео.