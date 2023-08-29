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Сергій Притула оголосив збір на протимінні трали: "Маємо для цього два дні". ВIДЕО

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Благодійний фонд Сергія Притули оголосив терміновий збір на 40 мільйонів гривень на десять протимінних тралів. З їхньою допомогою Збройні Сили можуть безпечніше та ефективніше знешкоджувати російські міни.

Про це він повідомив на своїй сторінці у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Збір коштів триватиме два дні. Сергій Притула наголосив, що бригади Сил оборони України, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінних тралів для успішного проходження російських мінних полів.

Притула зазначив, якщо зараз фонд замовить ці трали, то уже у вересні вони можуть опинитись на фронті.

Рахунки активні:

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Liqpay: https://bit.ly/pf-10tral 

PayPal: [email protected]

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    а был ли мальчик ? Э клоун №2 пиарится на том , что собирает чужие деньги
  • Ирина 79c3d07c
    началась предвыборная кампания
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Українці мають 10 секунд, що б терміново послати притулу услід за його супутником, бажано на ту ж орбіту 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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