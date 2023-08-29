Сергій Притула оголосив збір на протимінні трали: "Маємо для цього два дні". ВIДЕО

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив терміновий збір на 40 мільйонів гривень на десять протимінних тралів. З їхньою допомогою Збройні Сили можуть безпечніше та ефективніше знешкоджувати російські міни.

Про це він повідомив на своїй сторінці у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Збір коштів триватиме два дні. Сергій Притула наголосив, що бригади Сил оборони України, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінних тралів для успішного проходження російських мінних полів.

Притула зазначив, якщо зараз фонд замовить ці трали, то уже у вересні вони можуть опинитись на фронті.

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