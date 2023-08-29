Пілоти роти ударних дронів 24 ОМБр вразили одразу кілька ворожих цілей. ВIДЕО
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Окупанти почали зміцнювати другу лінію оборони в зоні бойових дій на Донбасі. Для цього вони пригнали важку техніку, а також військові машини, які допомогли б будувати фортифікаційні споруди. Однак ударні дрони "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади двічі атакували кабіну будівельного крана, щоб завадити росіянам готуватися до наступу.
Відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.
Після удару в розвідку вирушив інший безпілотник, який зняв для операторів наслідки атаки дрона. На кадрах видно, що російська техніка значно постраждала від вибуху.