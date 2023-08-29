Пілоти роти ударних дронів 24 ОМБр вразили одразу кілька ворожих цілей. ВIДЕО

Окупанти почали зміцнювати другу лінію оборони в зоні бойових дій на Донбасі. Для цього вони пригнали важку техніку, а також військові машини, які допомогли б будувати фортифікаційні споруди. Однак ударні дрони "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади двічі атакували кабіну будівельного крана, щоб завадити росіянам готуватися до наступу.