Вагітна громадянка Чехії намагалась перевезти українця за кордон у ніші для шини, обох затримали, - ДПСУ. ВIДЕО

Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля "БМВ" 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Зазначається, що в пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду "БМВ", яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку, оголеного чоловіка.

"Після виявлення "пасажира", парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст.332 ККУ та її співмешканця прикордонникам довелося викликати поліціянтів. У ході з'ясування усіх обставин правопорушення, правоохоронці прийняли рішення про евакуацію "БМВ" з пункту пропуску", - ідеться в повідомленні.

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Жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон поміщено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

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В ДПСУ додали, що на порушників прикордонники оформили документи адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185-10).

Крім того, пасажиру доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204-1). Що ж до дій громадянки Чехії, прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 332 та ст. 194 Кримінального Кодексу України.

Після створення конфліктної ситуації в пункті пропуску іноземка спробувала втекти, проте неподалік від кордону прикордонники її затримали.

Вже невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд.

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