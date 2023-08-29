Кожен посадовець має бути достойним шляху, яким іде Україна, щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні пам’яті, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 552 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особливий день. День памʼяті. День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14 року, з 24 лютого.

Кожен такий день – це нагадування для всього нашого народу. Для кожного, хто працює на державу. Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях. Для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну… Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України…

Усе, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою – кожна інституція, кожен посадовець, – повинні відчувати, яка Україна за ними. Скільки болю в її серці. Скільки відваги в неї. Яка памʼять про людей, яких більше немає. Що тепер у її символах. Та як по-іншому люди сприймають тепер усе, що принижує Україну, її силу та сподівання.

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Бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок. Давати Україні більше сили. Більше можливостей. Обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні памʼяті, на інших меморіалах", - сказав Зеленський.