Маленька дівчинка-біженка плаче, розглядаючи фотографії з України: "Я хочу туди повернутися". ВIДЕО

У мережі опубліковане зворушливе відео, на якому маленька дівчинка-біженка плаче, розглядаючи фотографії з українськими краєвидами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мама дівчинки поза кадром питає її, чому вона плаче, а та у відповідь каже, що хоче повернутися додому.

"Нелюди з РФ зробили біженцями мільйони українських сімей. Ця дівчинка, як і інші наші діти, які втікали від війни, змушена вчитися на чужині. І лише з екрана смартфона бачити ті ж картинки, що колись бачила вживу. За руку гуляючи парками зі своїми батьками. Та ви неодмінно повернетеся, наші любі, наші рідні! Ми – Нація! І ми обов'язково будемо разом, на своїй землі!", - пише у коментарі автор публікації.

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