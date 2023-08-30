Маленька дівчинка-біженка плаче, розглядаючи фотографії з України: "Я хочу туди повернутися". ВIДЕО
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У мережі опубліковане зворушливе відео, на якому маленька дівчинка-біженка плаче, розглядаючи фотографії з українськими краєвидами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мама дівчинки поза кадром питає її, чому вона плаче, а та у відповідь каже, що хоче повернутися додому.
"Нелюди з РФ зробили біженцями мільйони українських сімей. Ця дівчинка, як і інші наші діти, які втікали від війни, змушена вчитися на чужині. І лише з екрана смартфона бачити ті ж картинки, що колись бачила вживу. За руку гуляючи парками зі своїми батьками. Та ви неодмінно повернетеся, наші любі, наші рідні! Ми – Нація! І ми обов'язково будемо разом, на своїй землі!", - пише у коментарі автор публікації.