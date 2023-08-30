Новини Відео

Російський літак Іл-76 догорає на військовому аеродромі у Пскові: "Них#я я успел спрятаться! П#зда!". ВIДЕО

35 364104
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований палаючий російський літак Іл-76 на військовому аеродромі у Пскові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше запис зроблений російським військовим, який проходить службу на аеродромі.

"Них#я я успел спрятаться! П#зда! Я услышал вот эту х#йню, бл#дь! Туф-туф! П#зда!", - розповідає він російською мовою про деталі атаки на летовище.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ повідомляють про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше вночі 30 серпня у російському Пскові в районі військового аеродрому лунали вибухи.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pavlo Korotenko
    Комментатор от бога. Все четко и информативно.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    А это потому, что Псков окружили "хохлы"

  • Vitaliy Mauler 38e56924
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини