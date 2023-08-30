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Пропагандист Соловйов заявив про атаку НАТО на аеродром у Пскові з території країн Балтії: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВIДЕО

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що атака на військовий аеродром у російському Пскові була здійснена з території країн НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов заявив, що вірогідніше за все пуски були здійснені з територіх країн Балтії і закликав атакувати їх територію.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше вночі 30 серпня у російському Пскові в районі військового аеродрому лунали вибухи.

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Очолиш атаку, поц?
  • vitaliymkua
    Воно таке кумедне. Ще б ніжкою топнув.
  • мальчиш-плохиш
    Забавный такой ))). Можешь стать на колени и отсосать, а не "стереть с лица Земли" ))).
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