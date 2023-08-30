Пропагандист Соловйов заявив про атаку НАТО на аеродром у Пскові з території країн Балтії: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що атака на військовий аеродром у російському Пскові була здійснена з території країн НАТО.