Пропагандист Соловйов заявив про атаку НАТО на аеродром у Пскові з території країн Балтії: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що атака на військовий аеродром у російському Пскові була здійснена з території країн НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов заявив, що вірогідніше за все пуски були здійснені з територіх країн Балтії і закликав атакувати їх територію.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше вночі 30 серпня у російському Пскові в районі військового аеродрому лунали вибухи.