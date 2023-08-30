Щонайменше п’ятьох окупантів ліквідували бійці 3-ї ОШБ, влаштувавши засідку біля залізниці неподалік Бахмуту. ВIДЕО бою
14 17535
Українські воїни з 3-ї ОШБ влаштували засідку поблизу залізниці біля Бахмуту та ліквідували щонайменше п’ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії українських бійців зафіксував безпілотник, а відео бою опубліковане на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Ліквідували під#рів під залізничною дорогою на Бахмут. Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП "Шершень". Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону", - йдеться у коментарі до відео.