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Щонайменше п’ятьох окупантів ліквідували бійці 3-ї ОШБ, влаштувавши засідку біля залізниці неподалік Бахмуту. ВIДЕО бою

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Українські воїни з 3-ї ОШБ влаштували засідку поблизу залізниці біля Бахмуту та ліквідували щонайменше п’ятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії українських бійців зафіксував безпілотник, а відео бою опубліковане на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Ліквідували під#рів під залізничною дорогою на Бахмут. Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП "Шершень". Відстрілюють противника бійці 2-го штурмового батальйону", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • MausMike
    7 хороших кацапів так і не зрозуміли звідкіля на них прилетіли промені добра.
  • Вячеслав Crane
    підарюги, прийшли знищити на догоду собі і своєму фюреру наш народ, як приємно бачити, коли вони застигають і більше не рухаються
  • Andrey Zharov
    Дуже красиво
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